Truss insisteix: «El que s’ha de fer és abaixar impostos»

Liz Truss va aprofitar ahir el discurs de debut com a primera ministra a la conferència anual conservadora per defensar el seu pla econòmic. «Rebaixar els impostos és el que cal fer, moralment i econòmica», va dir. «Les meves tres prioritats per a l’economia són creixement, creixement i creixement», va afegir. Això inclou el compromís de «complir el Brexit». «A final d’any -va anunciar- tota la burocràcia de la UE serà història».

En només mitja hora, Truss va tancar el traumàtic congrés celebrat a Birmingham, després de la reacció adversa dels mercats financers als nous plans econòmics i l’hostilitat dels seus propis diputats. «En aquests temps difícils hem d’actuar. Estic decidida a fer avançar el Regne Unit per superar la tempesta», va proclamar. «Sempre que hi ha un canvi, hi ha pertorbacions. No tothom hi estarà a favor, però tothom se’n beneficiarà», va destacar.