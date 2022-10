Una explosió aquest dissabte al pont de l'estret de Kertx, que uneix la península de Crimea amb Rússia, ha provocat la destrucció parcial de la infraestructura, construïda entre el 2016 i el 2019, després de l'annexió russa de Crimea. Fins a la construcció d'aquest pont, calia travessar el mar per anar de Crimea al Districte Federal del Sud, a la Rússia continental, pel tancament de la frontera amb Ucraïna, que continua considerant la península una zona ocupada per Moscou. El govern rus ha atribuït la destrucció a un camió que ha explotat i ha provocat tres morts i ha malmès "parcialment" la via. Ucraïna, que es defensa de la invasió russa des del mes de febrer, no s'ha pronunciat sobre l'autoria de l'explosió.