El president brasiler, Jair Bolsonaro, es va pronunciar aquest dimarts sobre els resultats dels comicis del passat diumenge, però sense al·ludir a la victòria de Luiz Inácio Lula da Silva, i va assegurar que "continuarà sent fidel a la Constitució".

Bolsonaro va perdre les eleccions per una diferència d'1,8 punts enfront de Luiz Inácio Lula da Silva, i fins ara, 45 hores després de confirmats els resultats, encara no s'havia pronunciat ni se l'havia vist en públic des del matí del diumenge, quan va votar a Rio de Janeiro.

En un pronunciament en la seva residència oficial, Bolsonaro no va fer al·lusió al resultat, no va reconèixer la seva derrota ni va cantar victòria, ni tampoc va tenir el gest democràtic de felicitar el líder progressista, ja proclamat com a president electe.

Sí que va agrair als 58 milions d'electors que van votar per ell diumenge passat i va expressar l'"honor" que significa "ser el líder" d'aquestes persones que, com ell, defensen els valors conservadors que estan impresos en el seu lema: "Déu, Pàtria i Família".

"La dreta va sorgir de veritat en aquest país", va declarar abrigallat per ministres i parlamentaris de la seva base aliada.

Després de la declaració de Bolsonaro, el ministre de la Presidència, Ciro Nogueira, qui és responsable en el Govern pel procés de transició, sí que es va referir a Lula com a "president electe".

"Sobre la base de la llei, iniciarem el procés de transició", va indicar Nogueira, amb la qual cosa va esvair els dubtes que encara avui va deixar sembrades el líder de la ultradreta en el seu pronunciament.

Enmig del silenci de Bolsonaro, grups de camioners han bloquejat carreteres en gairebé tot el país des de la matinada del dilluns i, segons diversos integrants d'aquest moviment, la protesta només acabarà quan "l'Exèrcit intervingui" per a "impedir que torni el comunisme".

El triomf de Lula ha estat reconegut per totes les institucions del país, per tots els partits, entitats empresarials i per més d'un centenar de governants estrangers, que han felicitat el líder progressista o fins i tot ja han conversat amb ell per telèfon.

El president de l'Argentina, Alberto Fernández, fins i tot va decidir viatjar a Sao Paulo aquest dilluns per a saludar a Lula i felicitar-lo personalment.