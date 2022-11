«Per fer el nostre país reeixit, segur i gloriós molt, molt, molt probablement ho faci una altra vegada. Només els dic que es preparin. Molt aviat». Amb aquestes paraules pronunciades dijous en un míting a Iowa, l’expresident Donald Trump va donar un dels senyals més clars que de forma imminent anunciarà que presentarà la tercera candidatura a la Casa Blanca. Hores després, The New York Times va marcar al calendari la potencial data de l’anunci: el 14 de novembre, sis dies després de les eleccions de mig mandat.

La data exacta dependrà del que passi a les legislatives, on els republicans esperen bons resultats que els permetrien recuperar el control de la Cambra de Representants i potser fins i tot el Senat. I Trump podria retardar l’anunci si, per exemple, els resultats de la contesa a Geòrgia per l’escó a la cambra alta entre el demòcrata Raphael Warnock i el republicà Herschel Walker són ajustats i obliguen a anar a una segona ronda que no se celebraria fins el 6 de desembre.

Fa molt de temps que tant Trump com el seu cercle proper llançaven senyals i era generalitzada la sensació que no era qüestió de si faria el tercer assalt a la presidència, sinó quan. El republicà es va plantejar anunciar la seva candidatura fins i tot abans de les midterms, considerant que fent-ho podria protegir-se d’algunes de les investigacions i causes legals contra ell.

A més d’una causa civil oberta a Nova York contra l’Organització Trump (en què ha presentat una contrademanda contra la fiscal general demòcrata), i de la investigació oberta pel Departament de Justícia pel maneig irregular de documents classificats que va portar a l’escorcoll de l’FBI de casa seva a Mar-a-Lago, l’expresident ha estat citat pel Comitè del Congrés que investiga l’assalt al Capitoli.