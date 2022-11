Milers de persones –unes 200.000, segons la Delegació del Govern, i 670.000 segons les entitatsconvocants– s'han manifestat aquest diumenge a Madrid en defensa de la sanitat pública i contra les polítiques de la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso. La protesta, convocada per diversos col·lectius de treballadors sanitaris, denuncia com s'està aplicant el pla de reobertura de les urgències extrahospitalàries, que està derivant professionals d'un centre a un altre i preveu consultes telemàtiques que els metges rebutgen. Amb el lema 'Madrid s'aixeca per la sanitat pública', han protestat contra la gestió del govern del PP de la sanitat madrilenya, al qual acusen de voler destruir el sistema públic.