La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, ha anunciat aquest dimecres la seva dimissió com a líder del Partit Socialdemòcrata de Finlàndia (SDP) després de la derrota de la seva formació en les eleccions parlamentàries celebrades el diumenge passat. En declaracions als mitjans, la dirigent ha reconegut que el seu mandat -iniciat el 2019- ha sigut "excepcionalment difícil" i que ara és moment de "passar pàgina". Marin continuarà al capdavant de la formació fins al setembre, quan es preveu que el grup esculli un successor i un cop hagin finalitzat les negociacions amb la resta de partits per formar govern. A partir de llavors, Marin passarà a exercir com a diputada.

Malgrat la derrota als comicis -l'SPD va quedar en tercera posició, superada pels conservadors i l'extrema dreta-, la parlamentària ha reconegut que està satisfeta amb els resultats obtinguts, ja que va aconseguir incrementar el nombre d'escons respecte a l'anterior legislatura. Marin, que amb 37 anys era fins ara la cap de govern més jove a la Unió Europea, va destacar per la seva gestió de la pandèmia i per ser la ministra que va impulsar l'entrada de Finlàndia a l'OTAN després de gairebé vuitanta anys de neutralitat militar.