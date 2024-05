El PSC rebutja investir Puigdemont i prioritzarà entendre's amb les forces progressistes

El PSC dona el tret de sortida a les negociacions per buscar suports per a investir Salvador Illa com a nou president de la Generalitat. Així ho ha dit la portaveu del partit, Núria Parlon, després de la reunió de la Comissió Executiva, en què s'ha aprovat constituir el grup encarregat de les converses. Segons Parlon, als socialistes els agradaria poder entendre's amb les forces progressistes però ha afirmat que parlaran amb tothom "excepte amb qui tingui discursos d'odi". D'altra banda, el PSC ja ha tancat la porta a facilitar la investidura del líder de Junts+, Carles Puigdemont, encara que "amenaci amb bloquejar el govern progressista de l'Estat". "L'independentisme no té una majoria legítima per reclamar el Govern", ha dit la portaveu.

En una roda de premsa des de la seu del partit la portaveu ha subratllat que tant l'independentisme, com especialment Puigdemont, haurien "d'acceptar el principi de realitat". Precisament per això Parlon ha dit que qui ha de "liderar" el nou Govern és Illa i no el candidat de Junts+. A més, ha recriminat a Puigdemont que "amenaci" amb bloquejar la governabilitat a l'Estat. "La reflexió que ha de fer és si li convé més un govern de dretes a l'Estat que un que passi pàgina i aposti per la convivència", ha remarcat, i li ha dit que aquesta posició no és "gaire encertada".

De cara a la formació de govern per als socialistes l'opció preferida passaria per entendre's mb les forces progressistes. "Plantegen els mateixos reptes i desafiaments", ha justificat la portaveu, i ha afegit que hi veu "més possibilitats" per una qüestió "purament ideològica". De totes maneres, ha remarcat que no tanquen la porta a parlar amb cap altre partit, tampoc amb Junts, i ha deixat fora de les converses només "qui fomenta l'odi".

En aquest punt, i en ser preguntada per si el PSC acceptaria els vots de Vox en una hipotètica investidura, Parlon ha subratllat que no pactaran "mai" amb el partit d'extrema dreta. De totes maneres sí que ha apuntat que el que no podria fer el PSC és "lligar les mans" a altres opcions polítiques per "evitar que votin el que votin".

La portaveu no ha exclòs el PPC de les converses i ha afirmat que hi parlaran. De totes maneres, ja ha avançat que no es plantegen pactar-hi un govern, però sí que creuen que han de conversar-hi per qüestions com la constitució de la Mesa del parlament.

Comissió negociadora

Els socialistes han celebrat una reunió de la Comissió Executiva del partit aquest matí, després de la victòria electoral. Al conclave el PSC ja ha aprovat constituir una comissió negociadora per afrontar les converses tant per a la investidura com per a la constitució del Parlament. El grup estarà liderat per la vicesecretària primera, Lluïsa Moret; pel responsable d'Organització, José Luís Jimeno; pel responsable d'Acció Electoral, Joaquín Fernández; pels futurs diputats Alícia Romero i Ferran Pedret i pel membre de l'executiva Javier Villamayor.

Aragonès no recollirà l'acta

D'altra banda, Parlon també s'ha referit a la decisió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de no agafar l'acta de diputat al Parlament. La portaveu no ha volgut entrar a valorar l'anunci, s'ha limitat a dir que són "molt respectuosos" amb la decisió i ha mostrat tot el seu "reconeixement" cap al president. Sí que ha volgut afegir que el PSC "sempre ha fet una oposició seriosa i de mà estesa", amb voluntat de "teixir ponts".