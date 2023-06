El nou alcalde de Bermeo, Asier Larrauri, (EH Bildu) ha presentat aquest diumenge la dimissió després de patir un accident de trànsit i donar una taxa d'alcohol superior a la permesa.

El propi Larrauri ha reconegut que en la prova d'alcohol que li van realitzar després de l'accident va donar una taxa "superior a la indicada per la Llei" que alguns mitjans situen en el 0,68 mil·ligrams, el triple del permès.

En una carta personal difosa per la coalició sobiranista en el seu compte de Twitter, Larrauri, que va assumir aquest dissabte el càrrec d'alcalde de Bermeo, assenyala que el sinistre va tenir lloc aquesta passada matinada a Sollube, on posteriorment va ser sotmès a un control per part de l'Ertzaintza.

Després d'indicar que sempre ha cregut que els càrrecs públics han de tenir "un comportament exemplar, i quan això no ocorre han de fer un pas a un costat", el regidor subratlla que per això no vol "tacar la imatge de Bermeo ni danyar el bon nom del partit" al qual representa. "Avui mateix demanaré a la direcció política d'EH Bildu que accepti la meva dimissió", ha afegit.

Així mateix, Larrauri ha demanat disculpes als ciutadans de Bermeo que van dipositar la seva confiança en EH Bildu i en la seva persona, "per no haver sabut tenir el comportament exemplar que exigeix la responsabilitat que em van donar".

"EH Bildu té un gran equip i estic convençut que el camí que recorreran els pròxims anys serà fructífer i meravellós. Els desitjo la millor de les sorts", conclou.