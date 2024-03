L'Ajuntament de Madrid ha ordenat el cessament d'activitat d'una botiga de regals del carrer Goya que ven, entre altres, productes amb etiquetes de la Falange Española, Franco o amb lemes antiSánchez i antivacunes.

La botiga està abarrotada de productes, molts d'ells destinats als turistes: clauers, pins, bolígrafs, tirants, dessuadores, gorres, cerveses, tasses o nines de decoració de flamenques, molts d'ells amb la bandera d'Espanya gravada. "Som una botiga turística, patriòtica i d'humor, sobretot d'humor", explicava a El Periódico de España el seu propietari, Antonio Durán.

Pels innombrables prestatges de la botiga hi ha coixins amb toros il·lustrats, tasses de Francisco Franco, de Vox, d'Ayuso, o de José Luis Martínez Almeida amb el lema "Tú siempre ganas". No falten tampoc les ulleres "patriòtiques", les catifetes per al ratolí de l'ordinador amb la Creu de Borgonya o l'escut de la Falange Española i ampolles de vi i cervesa amb lemes de tota mena. També hi ha molt d'article de l'Exèrcit i la Policia.

Segons expliquen fonts del consistori madrileny, el local, anomenat Bodega del Humor, situat en el cor del districte de Salamanca, va presentar el desembre de 2022 la declaració responsable per activitat sota el concepte “venda de regals turístics i alimentació”.

Amb aquest document podia començar a funcionar. No obstant això, la declaració va ser considerada “ineficaç” per l'Ajuntament de Madrid l'1 de març de 2023 per “falta de documentació”, tal com va avançar El Salto.

Llavors, des de l'Ajuntament se li va obrir un expedient de cessament i clausura d'activitats amb data 16 d'agost, després d'una visita de la Policia “que va comprovar defectes en l'etiquetatge i absència de llicència”, d'acord amb les mateixes fonts.

El passat 25 d'octubre, l'Agència d'Activitats va resoldre ordenar el cessament immediat de l'activitat que s'exercia en el local sense el preceptiu títol habilitant.

El 15 de novembre l'empresa propietària de la botiga va emetre un recurs de reposició, segons la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El recurs va ser desestimat per resolució de la Gerent de l'Agència d'Activitats amb data de 14 de febrer d'enguany, sent notificada aquesta resolució l'endemà passat.

Una portaveu del Consistori afegeix que si no es compleix “ara l'ordre de cessament d'activitat, iniciarem procediment de multa coercitiva”.