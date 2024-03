Un atac terrorista en un centre comercial de Moscou provoca almenys 60 morts i 145 ferits

Almenys 60 persones han mort i 145 més han resultat ferides aquest divendres a la nit després d'un atemptat en un concert en el Crocus City Hall, un teatre d'un centre comercial als afores de Moscou. L'Estat Islàmic s'ha atribuït l'autoria de la massacre en el seu canal de Telegram. "Desconeguts han obert foc en Crocus City Hall; l'evacuació de les persones està tenint lloc", han indicat els serveis de seguretat a l'agència TASS. Ria Novosti, per part seva, ha parlat de "ferits" a causa de "trets amb arma automàtica". Expliquen testimonis citats per mitjans russos, que els atacants eren "almenys cinc" i semblaven tenir "formació militar". A més de portar fusells d'assalt AKM, alguns d'ells portaven motxilles on portarien explosius i/o còctels molotov amb les quals haurien provocat les explosions dins del recinte.

Segons els vídeos que han circulat per diferents canals de Telegram i xarxes socials, els agressors van disparar a discreció a totes les persones que van trobar en el seu camí. Les imatges eren terribles. Homes armats obrint foc a frec de roba contra gents indefenses que intentaven en va protegir-se i posar-se a cobert, mentre els vidres saltaven per l'aire.

Pànic en la fugida

Segons va explicar al diari rus Kommersant Dave, un dels testimonis de l'atemptat, l'atac es va produir quan "el 70% del públic ja havia arribat". Després d'uns primers trets, ell mateix va veure com "una multitud de persones, com una riuada, va començar a baixar". Va poder veure als atacants, que portaven "armilla o camuflatge", i aquests van disparar directament "contra la gent". Després de moments de pànic i carreres per tot el centre comercial, ell i alguns més dels presents van aconseguir arribar a una escala de servei, per la qual van aconseguir baixar al carrer. "Quan sortim corrent al carrer, ja vam veure enormes núvols de fum sobre el sostre del Crocus” va ser l'últim que va dir aquest supervivent al rotatiu rus.

La premsa russa va informar que, després de l'estampida que es va produir a la sala de concerts, on un públic de milers de persones esperava l'actuació del grup Pícnic, haurien quedat atrapades 200 persones en un incendi provocat per una explosió iniciada pels mateixos atacants. El foc en el moment de major intensitat va arribar a cobrir prop de 1.300 metres quadrats.

Segons l'agència de notícies russa TASS, un centenar de les víctimes han estat ja rescatades pels bombers. L'estructura de l'edifici està molt danyada i la major part de la planta superior està a la vora del col·lapse. De seguida després de saltar l'alarma, les autoritats russes van cridar a la Unitat Especial de Resposta Ràpida i a les Unitats Especials de la Guàrdia Russa per a respondre a l'atac. En el moment de tancar aquesta edició, els serveis d'emergència no havien aconseguit encara apagar el foc.

Almenys 70 equips d'emergència també es van personar en el lloc dels fets per a socórrer a les víctimes de la tragèdia. Malgrat que Estat Islàmic ha reivindicat l'autoria de l'atac, alguns mitjans russos havien apuntat, sense confirmar, que hi hauria quatre homes sospitosos d'estar relacionats amb l'atemptat, provinents de la república de Ingushetia, al sud del país euroasiàtic i de majoria musulmana.

Resposta a l'atac

La capital russa s'ha fortificat per a evitar que hi hagi més víctimes. Com a mesura de prevenció, moltes regions del país euroasiàtic com el mateix oblast de Moscou, o Vologdá, i república de Tatarstán entre moltes altres, han suspès tots els actes esportius i culturals d'aquesta finalitat de setmana. El Kremlin demana ajuda a qualsevol Govern que tingui una mica d'informació sobre l'atac i demana que tots els governs ho condemnin. Ucraïna per la seva part assegura que no ha tingut res a veure amb l'atemptat. "Siguem clars, Ucraïna no té absolutament res a veure amb aquests esdeveniments", va assegurar Mijaílo Podoliak a Telegram. "Ucraïna mai va usar mètodes de guerra terroristes", va afegir.

Diferents països com Alemanya, Kirguizistan, el Pakistan, Itàlia entre altres, han expressat les seves condolences per les víctimes del tiroteig. El vicepresident del Consell de Seguretat Dmitri Medvédev va assegurar que els culpables d'aquest tiroteig "han de ser trobats i destruïts sense pietat com a terroristes". El president rus Vladímir Putin va ser informat en els primers moments de l'atac, segons informa el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov. “El president rep constantment informació a través de tots els serveis pertinents sobre el que està succeint i sobre les mesures que s'estan prenent. El president ha donat totes les instruccions necessàries”, va assegurar el mateix representant del poder rus.