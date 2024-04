Israel anuncia una retirada del sud de la Franja de Gaza

Les Forces de Defensa Israelianes han anunciat "un declivi" del nombre de militars desplegats al sud de la Franja de Gaza. El tinent coronel de l'exèrcit d'Israel Peter Lerner ha assegurat aquest diumenge que la retirada coincideix amb els preparatius per a una nova fase de la guerra, però que "hi ha més operacions per fer" encara, especialment a Rafah.

La guerra ha complert aquest diumenge mig any des del seu inici el passat 7 d'octubre, quan Hamàs va llançar una incursió sobre territori israelià que va acabar amb el segrest de més d'una trentena de persones, moltes de les quals han mort durant el conflicte o no han estat encara alliberades. El govern israelià xifra en 600 els soldats morts durant la guerra, mentre que el nombre de palestins morts supera els 33.000, segons les autoritats de la Franja, i UNICEF estima que hi han mort 13.000 infants.

Durant aquests sis mesos han estat nombrosos els advertiments de la comunitat internacional a Israel per com s'ha desenvolupat la guerra, fins al punt que a finals de març el Consell de Seguretat de l'ONU va aprovar una resolució demanant un alto el foc immediat a la Franja de Gaza. Es va aprovar gràcies a l'abstenció dels Estats Units d'Amèrica, que per primera vegada no van vetar una resolució crítica amb Israel. De fet, els EUA han advertit el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que canviaran la seva política de suport a Israel si l'ofensiva contra els palestins continua com fins ara.

Més enllà de la política, la situació a la Franja de Gaza és, segons diverses organitzacions humanitàries, de devastació, amb edificis en ruïnes i manca de les infraestructures i els subministraments més bàsics. L'hospital més important de la zona, el de Khan Yunis, ha estat assaltat diverses vegades per les tropes israelianes i ha deixat d'operar, i hi ha manca d'aliments.

Tot i que hi ha diversos carregaments d'aliments per als palestins preparats per entrar-hi, Israel en controla l'accés i hi ha escassetat de menjar, segons diverses organitzacions. Fins i l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient –també coneguda per les seves sigles en anglès: UNRWA– ha criticat que s'impedeix assistència vital per a la població. Els enviaments facilitats per Open Arms i World Central Kitchen fins i tot han estat atacats per l'exèrcit d'Israel els darrers dies.