Hamàs llança un atac amb míssils sobre Tel Aviv

Hamàs ha llançat aquest diumenge un atac amb míssils sobre Tel Aviv. Segons l'organització terrorista, el llançament s'ha fet des de Rafah, a la Franja de Gaza, una zona severament castigada pels bombardejos israelians. Cap dels projectils de Hamàs no ha provocat cap mort i segons les autoritats d'Israel l'escut antiaeri ha interceptat els que no han caigut en àrees inhabitades, tot i que s'han activat les sirenes a la ciutat, la més poblada del país.

L'exèrcit israelià està assolant la Franja de Gaza amb l'objectiu declarat de destruir Hamàs, que amb aquest diumenge ha demostrat tenir encara capacitat ofensiva. Des de l'inici de l'ofensiva israeliana l'octubre de 2023 –en resposta precisament a un atac de Hamàs en què es van prendre ostatges israelians– han mort més de 35.000 palestins.

Aquest mateix diumenge Israel ha permès el pas d'ajuda humanitària al pas de Rafah, fronterer amb Egipte, per on 200 camions amb unes 20 tones d'aliments han començat a entrar a territori palestí, segons ha informat la Mitja Lluna Roja. L'obertura del pas és fruit d'un acord entre Israel i Egipte, que justament està treballant per aconseguir una treva amb la col·laboració de Qatar.