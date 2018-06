Fernando Alonso es corona guanyant les 24 hores de Le Mans

Fernando Alonso busca la triple corona. La participació, i amb nota, l'any passat a les 500 milles d'Indianàpolis va ser un aperitiu que va tornar a posar al pilot, cansat de no guanya res amb la seva escuderia de Fórmula1, amb opcions de lluitar per una victòria. Enguany va deixar passar la prova americana per centra-se en les 24 hores de Le Mans. Aquestes dues proves, més el Gran Premi de Mónaco de la Fórmula 1 formen part de la Triple Corona, trofeu oficiós que només té el mític pilot britànic Graham Hill.

Alonso ahir va fer un pas més per aconseguir aquesta distinció, ja que, juntament amb Sébastien Buemi i Kazuki Nakajima, van aconseguir que el cotxe número 8, de l'escuderia Toyota, aconseguís acabar la cursa amb el nombre més alt de voltes completades, per davant de l'altre cotxe de l'escuderia Toyota, que en va fer dues menys.



Miquel Molina acaba desè

El pilot lloretenc també va participar a la mítica prova francesa. En la seva segona participació, Molina repetia al volant d'un Ferrari de l'escuderia AF Corse, en la categoria GT, acompanyat pel britànic Sam Bird i l'italià Davide Rigon. Cap dels tres pilots va aconseguir posar el bòlid en un bon ritme durant la cursa, provocat per l'elevat pes amb el dipòsit ple i el Ferrari de Molina, el tercer de l'escuderia, va acabar en desena posició a la categoria GT.