El Bàsquet Girona salta a LEB Plata

El 28 d'abril, el Bàsquet Girona va jugar –i va perdre– el seu darrer partit de la temporada a la Lliga EBA a la pista del Quart. Avui, just dos mesos després, el club presidit per Marc Gasol encara no ha fet públiques les seves intencions de cara al curs vinent. Oficialment, encara es desconeix si Quim Costa continuarà sent l'entrenador o quins jugadors renovaran i quins canviaran d'aires més enllà dels que ja s'ha compromès amb algun altre club com Guillem Pascua que jugarà a l'Adepaf. Des del Bàsquet Girona es repeteix el missatge que encara no hi ha res a explicar –«Estem treballant en el tancament de la temporada i en la temporada següent per explorar les millors opcions per al club»– en una postura que s'explica per la intenció de fer el salt a la LEB Plata la temporada vinent. Fins d'aquí un parell de setmanes, la Federació Espanyola no farà oficial la composició de la categoria, que s'ampliarà a vint-i-quatre equips repartits en dos grups de dotze, però el Bàsquet Girona planifica el curs vinent convençut que competiran a la tercera divisió del bàsquet estatal. El termini per demanar una de les places vacants a Plata acaba el 6 de juliol, però després la FEB s'agafarà «cinc o sis dies més» per decidir i fer pública la composició de la categoria.

El Bàsquet Girona ja ha explicat a l'Ajuntament la seva intenció de passar a competir a LEB Plata amb un equip, però, amb molts jugadors joves, alguns gironins i que, almenys en la seva gran majoria, no serà professional. Amb el consistori pel mig, Bàsquet Girona i Spar Citylift Girona també han començat amb alguns canvis en els horaris d'entrenament de Fontajau perquè s'entén que amb un equip a la LEB Plata el club masculí ara hauria de tenir alguna millora en el tema dels horaris encara que, lògicament, la prioritat per escollir les hores dels entrenaments a la pista central continuarà sent per a l'Spar Citylift Girona que competeix a la Lliga Femenina-1 i a l'Eurocup amb una resposta per part del públic molt consolidada.



Setze clubs amb drets esportius

El pas endavant del Bàsquet Girona explicant als responsables municipals que jugaran a la LEB Plata, demostren un cert grau de convenciment que tindran plaça a la categoria. Una certesa que se sustenta amb el fet que de les vint-i-quatre places que hi haurà, setze són pels «mèrits esportius» dels equips que tenen dret a jugar a Plata i les altres vuit les atorgarà la FEB als clubs interessats sense que hi hagi cap avantatge per haver quedat millor o pitjor esportivament la temporada passada. Els setze equips que tenen la plaça assegurada són fàcils de determinar: els dos que van baixar de la LEB Or, els que ja jugaven a la LEB Plata i els que van aconseguir l'ascens des de la lliga EBA.

El dos que van baixar de l'Or són Azpeita i Clavijo; els deu que es varen mantenir a Plata: Alacant, Àvila, L'Hospitalet, Arcos, Morón, Navarra, Canoe, Baskonia (filial), Plasència i Múrcia; mentre que des de la Lliga EBA varen aconseguir pujar: Menorca, Marín, Villarobledo i Almansa. Setze equips que tenen dret a jugar a la LEB Plata, però com que la FEB va aprovar que la temporada vinent la categoria sigui de vint-i-quatre equips, dos grups de dotze, fan falta vuit clubs. Fonts de la mateixa federació espanyola confirmaven ahir que aquestes vuit places les decidirien ells estudiant les diferents sol·licituds que rebin. És a dir que els equips que jugaven a la LEB Plata i van baixar, com el Zamora o el Martorell, o els que es van quedar a les portes de l'ascens en el play-off, com per exemple el Vic, no tenen més dret a jugar a la LEB Plata que el Bàsquet Girona.

Des de la mateixa FEB, però, no es té gaire clar que al final hagi de descartar gaires –o cap– club perquè n'hi hagi més de vint-i-quatre interessats a competir a la LEB Plata. Si al final, però, fos necessari escollir la proposta del Bàsquet Girona, tindria un avalador molt potent amb la figura del seu president. Marc Gasol és un referent de la selecció espanyola i manté una bona relació amb l'actual màxim dirigent de la FEB, l'expivot internacional Jorge Garbajosa, que en la seva estada a Girona per la Copa femenina de fa dues temporades ja va explicar que estava ben informat dels progressos de l'escola del jugador de Memphis Grizzlies. Una escola, ara club, que aviat pot competir a la LEB Plata.