L'Olot referma la seva idea de jugar a Segona B amb una selecció gironina

Energia gironina per un projecte esportiu enfocat a donar protagonisme als jugadors de la província. El president de l'Olot, Joan Agustí, va deixar clar, entre d'altres vegades el dia que l'equip va aconseguir mantenir-se a Segona B en l'última jornada del curs passat, que l'objectiu, com a club, era formar una plantilla amb el màxim de jugadors possibles gironins. I, amb una base important de l'última temporada, són de moment quinze els futbolistes de la demarcació que començaran la pretemporada 2018-2019 sota les ordres de Raúl Garrido.

L'aposta del secretari tècnic, Sergi Raset i de la junta directiva ha estat molt clara des de bon principi i un exemple són les dues primeres incorporacions que han fet pel curs que ve. Es tracta del defensa Alan Baró, natural de Darnius i del davanter Marc Nierga, que és d'Olot. Dos jugadors de casa, en el cas del segon, garrotxí, que allarguen la llista de gironins a la plantilla. Es mantenen d'altres temporades puntals com Hèctor Simón, Jordi Masó o l'últim en afegir-se a la llista de renovacions, el defensa Jose Martínez.

Tot i que la província de Girona ha aconseguit generar bons jugadors de futbol, especialment per aquestes categories, té molt mèrit que l'Olot aposti per aquesta política d'incorporacions per la dificultat que genera trobar jugadors de garanties per enfilar-se a un projecte ambiciós per entitat, il·lusió o instal·lacions.

La idea no és una decisió recent. El club, sobretot després del descens a Tercera fa tres temporades, va creure oportú fer aquesta regeneració i amb l'any de Calderé, que es va aconseguir de nou l'ascens, gironins com Hèctor Simón o Jose, que seguien d'anys anteriors o Marc Mas o Dembo, gironins que aleshores es van incorporar a l'equip van contribuir a dibuixar aquest nou full de ruta de l'equip, que va seguir l'any passat i que s'evidenciarà amb força la propera temporada i les pròximes, tal i com va anunciar Joan Agustí en el darrer partit de lliga.

A més, l'aposta per la base s'accentuarà. Si ja han sortit jugadors potencialment vàlids per jugar al primer equip com Alfredo o Sacrest, que ja han tingut minuts, sobretot l'extrem garrotxí, altres juvenils com Marc Pagès o Joel Arumí faran la pretemporada.

A la nòmina de jugadors gironins s'hi afegeixen tres d'osonencs per accentuar el producte català a l'equip. Roger Barnils, de Seva, està més que consolidat a l'esquema de Raúl Garrido i Oriol Pujadas, de Manlleu i Joel Arumí, de Sant Julià de Vilatorta, volen un lloc amb els grans.