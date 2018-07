Márquez fa la «pole» a Assen i Maverick sortirà des de la sisena posició

El pilot cerverí Marc Márquez va aconseguir la pole position, segona de la temporada, per a la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Holanda, vuitena prova del Mundial de motociclisme, que es corre avui. El català va imposar-se en una atapeïda sessió de qualificació per davant del britànic Cal Crutchlow i l'italià Valentino Rossi, que l'acompanyaran a la primera fila des de la segona i la tercera posició, respectivament.

Per la seva banda el gironí Maverick Viñales sortirà des de la segona línia de la graella, concretament des de la sisena plaça, un bon resultat que el fa ser optimista de cara a obtenir un bon resultat a Assen.

Després d'uns lliures en els quals Márquez va dominar l'acumulat de temps, els pilots van saltar al Circuit d'Assen a la recerca de la posició de privilegi, una lluita a la qual s'hi van unir el francès Johann Zarco i l'espanyol Àlex Rins, tots dos provinents de la Q1. Jorge Lorenzo va establir el primer gran crono de referència, però aviat el de Cervera li va prendre el lideratge. L'italià Danilo Petrucci i el mateix Rins van pujar també momentàniament al més alt, però va emergir de nou la figura de Márquez per posar-se primer amb 1: 33.330.

A falta d'una mica més de dos minuts per al final, el balear va signar un temps d'1: 33.167 que li va valer per recuperar la primera posició de sortida. En un intens últim minut, l'italià Andrea Iannone es va posar al capdavant, però els espectaculars cronos de la resta dels pilots el van fer caure fins a la novena plaça. Així, Márquez va regnar en el caos i partirà primer al costat de Crutchlow i Rossi.



Isaac Viñales, quinzè

El pilot italià Francesco Bagnaia va conquistar la primera posició als entrenaments oficials i partirà a primera fila costat de l'alemany Marcel Schrotter i l'italià Luca Marini, segon i tercer respectivament. Per la seva banda, el gironí Isaac Viñales va finalitzar a la quinzena posició.

Bagnaia, dominador de la combinada de temps en els lliures, va iniciar la sessió de qualificació a Assen establint-se en el més alt de la taula de cronos. El seu 1: 37.608 manar durant gairebé tota la classificatòria. Per darrere, Schrotter i Luca Marini, germà de Valentino Rossi, pugnaven per donar-li abast, amb Àlex Márquez en la quarta plaça, que no va poder millorar en anar-se'n a terra a falta de cinc minuts.



Arenas sortirà tretzè

Finalment, a Moto3, Albert Arenas no va poder fer uns bons registres i sortirà a Assen a la llunyana tretzena posició. L'espanyol Jorge Martín va ser el més ràpid en la categoria petita establint un temps d'1;42.039, quedant per davant d'Enea Bastianini i Nicolo Bulega. A les 11 del matí començarà la carrera de Moto3, mentre que a les 12:20h donarà el tret de sortida Moto2 i a les 14h, la categoria reina de motociclisme. Totes les proves, per Movistar+.