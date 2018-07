Puyal deixarà de transmetre els partits del Barça

Joaquim Maria Puyal deixarà, a partir de la propera temporada, les transmissions radiofòniques dels partits del Barça, una tasca que ha realitzat durant els últims 50 anys entre Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona.

Alhora, el periodista deixarà la direcció de La Transmissió d´en Puyal (LaTdP). "No em jubilo, després de 50 anys de transmissions, vull reorientar la meva activitat professional", ha explicat.

Al llarg d'aquest mig segle, Joaquim Maria Puyal ha transmès més de 3.000 partits i diversos esdeveniments esportius com Mundials de futbol, Eurobaskets o, fins i tot, Fòrmula 1 o tennis. Seguint al Barça, ha explicat fins a 17 títols de lliga i les 5 Champions del club. A les seves narracions ha deixat frases que s'han convertit en referència pels seguidors barcelonistes: "Ja ho sabia, Xarly! Xarly-gol!"; "Pizzi, ¡sos macanudo!"; "Déu és culer i això és un miracle!".

En el seu comiat, Puyal ha volgut tenir un recordar que "la clau sempre està en l'audiència i que l'oient ha de passar per davant de tot". "La nostra feina només té sentit si tenim present que el que hem de fer es servir les persones que ens escolten", ha afegit.

De cara al futur, ha explicat que encara no sap què farà demà. No obstant això, ha comentat que "no es podrà treure de sobre ni la passió per la comunicació ni l'amor per les paraules".