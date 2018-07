El Barça desmenteix «rotundament» qualsevol irregularitat en el cas Abidal

El Barça es va afanyar ahir a desmentir «rotundament» que s'hagi produït qualsevol «fet irregular» en relació amb el trasplantament de fetge al qual va ser sotmès el 2012 l'exjugador Eric Abidal, a dia d'avui secretari tècnic de l'entitat blaugrana. «La informació difosa omet un fet transcendent com és l'arxiu d'aquesta causa per un jutjat de Barcelona, amb data del 18 del maig passat, circumstància que perjudica l'honorabilitat d'Eric Abidal, de totes les organitzacions vinculades als trasplantaments, del FC Barcelona, i del seu expresident Sandro Rosell», assegura el club en un comunicat. A més, el Barça lamentava «profundament el poc rigor» en la difusió d'«informacions relatives a un tema tan sensible», així com reafirma el seu compromís amb Abidal i la seva fundació «per contribuir a millorar la vida de nens i joves afectats per tractaments mèdics similars». L'actual secretari tècnic del Barcelona, el francès Eric Abidal, deia sentir-se «irritat i trist» per haver-se vist involucrat en l'afer i va defensar el seu cosí Gerard, el donant, perquè «em va salvar la vida». En un comunicat que enjar en el seu compte oficial en Twitter, l'exjugador blaugrana i internacional francès assenyalava: «Em sento en l'obligació de comunicar la meva irritació i tristesa en relació amb la notícia apareguda avui sobre un suposat trasplantament il·legal de fetge».

«Per respecte a la meva família, a l'equip mèdic i a tots els qui han patit una situació similar, m'agradaria disculpar-me sincerament si en algun moment hi ha hagut dubtes per la falta de solidesa per la informació publicada avui", ha afegit Abidal en el seu comunicat. El missatge en les xarxes socials, el finalitzava lloant el seu cosí, que va ser el donant: «En Gerard va donar el seu fetge per salvar la meva vida i per això estic sincerament agraït amb ell. Es van seguir els procediments i protocols existents en tot moment i tota la documentació mèdica que així ho demostra i està disponible».

El comunicat del club blaugrana es refereix a una informació publicada ahir dimecres pel diari El Confidencial que revelava que en les escoltes policials a les quals va ser sotmès Sandro Rosell en el marc de la investigació sobre blanqueig se'l sentia parlar amb un tal «Juanjo» que comentava amb l'expresident blaugrana que li «van comprar un fetge il·legal» a Abidal, quan aquest va recaure del càncer, perquè li va ser trasplantat a l'abril del 2012. Abidal va ser sotmès el 10 d'abril del 2012 a un trasplantament de fetge d'un donant viu, que des del primer moment el club i el jugador van assegurar que es tractava del seu cosí, a l'Hospital Clínic.



Salut i l'Hospital Clínic

El Departament de Salut de la Generalitat està recopilant tota la informació sobre el trasplantament de fetge, encara que assegurava ahir que, segons la seva informació, es va complir «amb tots els procediments i legislació vigent». Una jutgessa de Barcelona va obrir fa un any una investigació sobre la suposada compra il·legal d'un fetge per trasplantar-lo a l'exdefensa francès, arran de les escoltes policials a l'expresident del club Sandro Rosell, però va arxivar les diligències perquè no va trobar indicis de delicte. En un comunicat, el Departament de Salut afirmava que «tots els centres de la xarxa sanitària de Catalunya segueixen sempre estricta i escrupolosament els protocols clínics i la legislació vigent en la seguretat jurídica en trasplantaments».