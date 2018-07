El club està decidit a pagar la totalitat de la clàusula per fitxar Lenglet

Clément Lenglet serà el primer fitxatge del Barça 18/19. Després d'unes setmanes de negociacions, el club blaugrana ha acceptat l'última proposta del Sevilla, que no volia deixar escapar el seu futbolista per menys dels 35 milions d'euros que té estipulats com a clàusula de rescissió. En un principi, la intenció del Barça era la de rebaixar aquest preu; cap de les ofertes presentades havien convençuts els andalusos, que sempre s'han mostrat ferms en la seva postura. D'aquesta manera, tocarà rascar-se la butxaca i els blaugrana han decidit que abonaran la totalitat de la clàusula per fitxar Lenglet. El central signarà per les cinc properes temporades, fins al 30 de juny del 2023.

D'aquests 35 milions, un deu per cent anirà directament al Nancy francès, club de procedència del jugador abans d'aterrar al Sánchez Pizjuán el passat mes de gener del 2017. El Sevilla el va fitxar per cinc milions, per la qual cosa el negoci li haurà sortit rodó. En tan sols una temporada i mitja, Lenglet ha disputat 73 partits oficials i ha marcat 4 gols.

D'altra banda, el conjunt andalús estava tancant ahir la incorporació del porter txec Thomas Vaclik, de 29 anys, procedent del Basilea. Vaclik, pendent de superar la revisió mèdica, costaria al Sevilla uns 7 milions.