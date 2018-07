El Gyor hongarès és el rival més dur per a l'Uni en el sorteig de l'Eurocup

Rivals assequibles, tot i que amb viatges complicats. Aquesta seria la principal conclusió que va extreure ahir l'Spar Citylift Girona després que la FIBA fes el sorteig de la fase de grups de la propera edició de l'Eurocup. L'equip d'Èric Surís s'enfrontarà a l'Uni Gyor hongarès, a priori el rival més complicat, i també a un vell conegut, l'Uniao Sportiva portugués, que tornarà les gironines a les Açores com ara fa dues temporades. El grup es completarà amb el vencedor de l'eliminatòria entre el Gernika (rival a la Lliga Femenina i que el curs passat ja va coincidir amb l'Uni a la fase de grups del torneig continental) i el Namur belga.

Segons el calendari que s'ha sortejat, posteriorment l'Spar Citylift debutarà a Fontajau el 24 d'octubre (20.00) contra el Gernika o el Namur i després per Tots Sants anirà a les Açores (22.30). El 7 de novembre visitarà Girona el Gyor (20.00), en un partit que hauria de ser decisiu per determinar el primer lloc del grup. Les següents jornades estan programades pet al 29 de novembre (visita a Bèlgica o al País Basc), 5 de desembre (l'Uniao Sportiva passarà per Fontajau, a les 20.00) i el 12 de desembre (últim partit d'aquesta primera fase a Hongria, 18.00 h).

Aquesta és la tercera temporada seguida de l'Uni a l'Eurocup, un torneig enn què ha protagonitzat actuacions molt solvents, sobretot en la fase de grups. En el sorteig d'ahir el club gironí va poder esquivar els rivals francesos, segurament els més potents. Pel criteri de proximitat que la FIBA hi va aplicar, ja no hi havia possibilitats de quedar emparellats amb equips turcs, de molt potencial, ni amb els de Rússia, Bielorússia, Polònia i Romania.

El curs passat l'equip d'Èric Surís va caure eliminat als quarts de final quan un bàsquet agònic de la montenegrina Jelena Dubljevic a Fontajau va permetre la remuntada del Galatasaray, que unes setmanes més tard acabaria proclamant-se campió del torneig. L'equip turc torna a l'Eurocup aquesta temporada. La primera fase la disputen 40 equips dividits en 10 grups de 4 equips. Els dos primers de cada un es classificaran per a les següents rondes eliminatòries.