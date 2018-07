Oriol Paulí comparteix la seva experiència a Salt

Arribar a competir al màxim nivell és, de ben segur, el somni de molts jugadors i jugadores de bàsquet. El gironí Oriol Paulí ho va aconseguir quan va fitxar pel Gran Canària l'any 2014 i ahir, en la seva visita al TecniSalt Basket, va aprofitar per compartir la seva experiència amb uns 45 nens i nenes que, bocabadats, no van dubtar a escoltar-lo i anotar-se els seus consells. Si els segueixen o no, ja es veurà amb el temps.

«Vaig començar als Maristes, on estudiava, i vaig seguir jugant perquè m'agradava. Em van trucar del Barça als 12 anys i m'hi vaig estar fins als 20. Va ser una etapa molt bona, on vaig aprendre a jugar i, sobretot, a ser persona. Per molt bon jugador que siguis, si no tens valors mai podràs arribar a ser un bon esportista. A Barcelona no només em van ensenyar a jugar, allà vaig aprendre a escoltar», va remarcar Paulí. I així va ser. Ja fa quatre anys que l'aler va decidir fer el gran salt a la màxima categoria amb l'Herbalife Gran Canària, equip amb el qual acaba de renovar per dues temporades, i ara també ha aconseguit debutar en la selecció espanyola absoluta, després que l'Eurolliga i l'NBA hagin decidit no cedir els seus jugadors a les polèmiques finestres de la FIBA.

El gironí, que està tenint molt protagonisme als partits classificatoris pel Mundial de la Xina 2019, va aprofitar per recordar a la mainada la importància dels estudis i animar que tots i totes intentin treure el millor de si mateix: «He tret molt bones notes i encara ara continuo estudiant. Tothom ha d'intentar arribar al seu màxim, sense perdre l'esperança». Avui dia, Paulí compagina la seva vida professional amb el grau d'Administració i Direcció d'Empreses, que estudia per la universitat a distància.

El coordinador del CB Salt, Albert Maruny, va elogiar la trajectòria de l'aler, de 24 anys: «És un jugador que transmet molt els valors del bàsquet. Va començar del no-res i ha arribat molt lluny. Valorem molt que vingui al campus i doni una lliçó als nostres jugadors i jugadores». A banda de la xerrada, també hi va haver temps per al que més els agrada: bàsquet. Paulí i companyia van fer exercicis de tir, finalitzacions, bot i dríbling. Tot seguit, els va fer un showtime i va signar autògrafs a tothom qui en volgués.



La motivació de la selecció

L'exbarcelonista està tenint un paper destacat amb la selecció espanyola, des que va debutar-hi el novembre de 2017. Ja en el primer partit, contra Montenegro (66-79), ja va presentar les seves credencials. L'equip, dirigit per Sergio Scariolo, ha tancat invicte la primera fase del classificatori per al Mundial del 2019. L'últim partit va ser superat amb una altra impecable victòria contra Bielorússia. Paulí va ser el segon màxim anotador del conjunt espanyol, amb 11 punts (4/4).

«La selecció sempre és un plus de motivació. Juguem de forma espontània i m'hi sento molt còmode. No penso a consagrar-me, penso a treballar dia a dia, que és el que m'ha portat fins aquí. Aquesta seguirà sent la meva filosofia», va assegurar el jugador del club canari en una entrevista concedida a RadioMarca de Gran Canària dimarts passat. De moment, però, aprofitarà les vacances per gaudir dels seus.