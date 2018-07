Dani Pedrosa anuncia la seva retirada al final de la temporada

El pilot català Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha confirmat aquest dijous que es retirarà a finals de l'actual temporada, una decisió «molt difícil de prendre» a la qual ha arribat perquè ja no viu la competició «com abans» i tot i que tenia ofertes per seguir en MotoGP.

«L'any que ve no estaré competint en el campionat. Això vol dir que acabaré la meva carrera aquesta temporada. És una decisió que he estat pensant durant molt de temps i que és molt difícil de prendre perquè és l'esport que estimo. He tingut diverses ofertes per seguir, però sento que ja no visc la competició com abans», ha explicat Pedrosa en roda de premsa.

El de Castellar del Vallès posarà d'aquesta manera fi a 18 anys al Mundial de Motociclisme, repartits en tres en 125cc, dos a 250cc i 13 en MotoGP, i amb els tres títols mundials consecutius aconseguits en la categoria petita (2003) i la mitjana (2004 i 2005). A la 'reina', va ser subcampió els anys 2007, 2010 i 2012.

En total, en 285 Grans Premis disputats, Pedrosa, que el setembre farà 33 anys, ha sumat fins al moment 54 victòries (31 en MotoGP, 15 en 250cc i 8 en 125cc), l'última al Gran Premi de la Comunitat Valenciana, i un total de 153 podis (112, 24 i 17), a més de 49 poles.