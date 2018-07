El Bordils debutarà amb el Sant Boi a la lliga de Primera Nacional de vòlei

El Bordils jugarà la quarta temporada consecutiva al grup B de Primera Nacional de vòlei femení i debutarà el cap de setmana del 5 d'octubre desplaçant-se fins a Sant Boi. El primer partit al pavelló Blanc-i-verd es disputarà una setmana més tard i serà contra el Sabadell. Almozara, Sant Cugat, Vall d'Hebron, Monjos, Barça, Molins, Saragossa, IBSA i Premià de Dalt són la resta d'equips que es trobaran les bordilenques durant aquest curs. La temporada passada van quedar vuitenes a la classificació amb 25 punts.

Aviat farà gairebé dos mesos que Narcís Godoy va rellevar Txell González a la banqueta, que passava a ser la coordinadora de la secció després de cinc temporades com a entrenadora. D'aquesta manera, Godoy tornava a agafar les regdes del primer equip de vòlei, després de deixar-lo l'any 2011, quan va decidir marxar a Premià on es va estar fins la temporada passada. Precisament va ser aquell curs (2010-11) que el tècnic va portar al Bordils a primera catalana, aconseguint la primera posició a segona catalana. Godoy també va ser seleccionador català cadet, emportant-se el Campionat d'Espanya 2012, i seleccionador barceloní.

«Encararem la nova temporada sense cap mena d'objectiu marcat. Anirem jornada a jornada i de ben segur que això ens portarà el més lluny possible. La missió que tenim ara mateix és jugar de la millor manera que sabem, sense fixar res. Ni permanència, ni res. El nostre joc ens farà arribar el més alt possible dins les nostres competències», va explicar Godoy. Ara que les bordilenques ja coneixen els equips rivals que es trobaran enguany, després que la Reial Federació Espanyola de Voleibol fes públic ahir el calendari 2018-19, l'entrenador va valorar que «es tracta d'una categoria molt igualada en tots els nivells. Des de l'últim club al primer. Cada any canvien els equips, però sí que és veritat que n'hi ha tres o quatre que sempre es repeteixen i són bastant durs. No serà fàcil, tocarà competir».

L'inici de la pretemporada



A diferència de l'altra secció del Bordils -handbol- que tornarà abans a la feina per disputar la Supercopa de Catalunya contra el Granollers el proper 23 d'agost, l'equip de Godoy no començarà els entrenaments fins el dilluns 3 de setembre. Per tant, tindrà més d'un mes per poder preparar com cal la nova temporada a 1a Nacional.

Pel que fa a la plantilla, des del club s'està «procurant que no hi hagi baixes», va comentar el tècnic. Ara per ara no pensen en cap fitxatge i els moviments s'esperen mínims. El principal objectiu és que «amb els moviments d'estiu es mantingui el grup tal com estava i donar pas a una part de les jugadores del juvenil, que si tenen el nivell pujaran al primer equip».