Geraint Thomas (Sky) venç a La Rosière i és nou líder del Tour de França

El ciclista britànic Geraint Thomas (Sky) ha guanyat l'onzena etapa del Tour de França, disputada entre Albertville i La Rosière sobre 108,5 quilòmetres, i es fa amb el mallot groc de líder després d'una segona etapa alpina que ha estat una partida d'escacs amb l'Sky com a clar vencedor.

Thomas, que ha atacat amb permís del seu teòric líder Chris Froome a 5 quilòmetres de la meta, ha neutralitzat un atac previ de Tom Dumoulin (Sunweb) i, no content amb aquest objectiu, ha canviat de ritme per evitar el triomf de l'espanyol Mikel Neu (Mitchelton -Scott), que l'ha tingut a les mans.

El basc ha estat el millor d'una nodrida fugida i s'ha quedat a escassos metres de poder inscriure el seu nom en el palmarès del Tour de França, però Thomas l'ha sobrepassat per fer el doblet etapa-classificació general i donar més poder a un Sky que ha guanyat la partida tàctica als Alps aquest dimecres, on el Movistar Team ha estat un dels grans perjudicats per la pèrdua de temps de Nairo Quintana, Mikel Landa i Alejandro Valverde.