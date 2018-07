Odriozola diu que no l'espanta la competència amb Dani Carvajal

El defensa Álvaro Odriozola va assegurar en la seva presentació que no pretén «deixar passar» l'oportunitat de jugar al Madrid, «el club més gran del món», i per això ve disposat a «triomfar». El basc és conscient que tindrà «les més grans de les competències», amb Dani Carvajal però considera que serà «positiu per a l'equip». El futbolista de 22 anys va recalcar que «no se li pot dir que no» al Madrid. «És com si el teu pare et diu que si vols anar a Disney», va fer broma. «Soc molt ambiciós i el major repte és triomfar al Madrid i vinc a complir-lo. Vull aspirar a tot i a triomfar».