Olot-Espanyol: Una prova de primer nivell per als garrotxins

Els de Raúl Garrido s´enfronten avui a l´Espanyol de Rubi en el que serà el primer partit amistós d´ambdós equips aquesta pretemporada. Aquest any, el tècnic valencià ha pogut preparar l´equip des del mes de juliol, a diferència de l´any passat, que va agafar les regnes de l´equip al novembre. La d´avui serà la primera prova per a un Olot que ve de sobreviure a la categoria de bronze gràcies a un gol de Roger Barnils al descompte en l´últim partit de lliga. «És un orgull que ens visiti un club de la magnitud de l´Espanyol. Tant per al club, com per a la ciutat i l´afició. La il·lusió d´enfrontar-nos a un rival de Primera Divisió pesarà molt més que els pocs dies que portem d´entrenament. Ens servirà per treballar i posar en pràctica la manera com volem jugar davant d´un rival de primer nivell. També per seguir amb la posada a punt a nivell físic i interioritzar els primers conceptes tàctics», comentava ahir Garrido.

En la planificació de la nova temporada de l´equip garrotxí han estat baixa els defenses David Bigas i Lluís Micaló, el migcampista Yeray Sabariego, els porters Óscar Bastida i Moha Chaoui i el davanter Uri Santos, emblema del club. Tampoc formarà part de la plantilla Roger Vidal, que ha decidit penjar les botes. Tot i així, un dels al·licients del partit contra l´Espanyol serà veure jugar els nous fitxatges olotins: el defensa Alan Baró (Central Coast Mariners), el davanter Marc Nierga (Lleida Esportiu) i el carriler esquerre Pep Chavarría (Figueres). També formaran part de la convocatòria els joves que estan fent la pretemporada amb el primer equip: Lluís Aspar, David Cruz, Marc Pagès, Joel Banús i Moha Abouhaf. Aspar encara és juvenil però aquest any tindrà oportunitats amb el primer equip com ja les vas tenir la temporada passada. La resta s´espera que aquest curs juguin al Sant Jaume de Llierca, el filial de la Unió Esportiva Olot.



L´Espanyol de Rubi

Per altra banda, l´Espanyol visitarà l´Estadi Municipal sense Gerard Moreno, Pau López, Marc Navarro i Jurado, que han abandonat el club aquest estiu per signar pel Vila-real, el Betis, el Watford anglès i l´Al-Ahli saudita, respectivament. Qui ja està a les ordres de Rubi, i podrà jugar avui, serà Borja Iglesias, el fitxatge estrella del club blanc-i-blau, que ve de fer 22 gols a la segona divisió espanyola amb el Saragossa. A part d´Iglesias, l´Espanyol també compta amb les novetats de Roberto Jiménez, Álvaro Vázquez i Hernán Pérez, que han tornat de les seves respectives cessions, malgrat que podrien tornar a sortir del club aquest estiu.

Amb la plantilla encara per tancar, Rubi aprofitarà aquest partit davant l´Olot per fer les primeres provatures tàctiques i donar l´oportunitat als més joves de fer-se un lloc al primer equip. Pipa (lateral dret), Álex López (migcampista) i Javi Puado (extrem esquerre) són els jugadors del filial amb els que compta l´entrenador periquito per fer la pretemporada. Una vegada finalitzat aquest partit, l´Olot ha haurà de pensar en el pròxim matx de pretemporada, que serà aquest mateix dissabte al camp de l´Escala, equip de Segona Divisió Catalana. Per altra banda, l´Espanyol viatjarà dilluns als Estats Units, on estarà de gira fins diumenge i jugarà dos amistosos: contra el Richmond Kickers (25/07-01:00 h, Virginia) i davant el Cincinnati FC (28/07-01:30 h, Ohio).