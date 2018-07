El FC Barcelona negocia amb l'Arsenal el traspàs d'André Gomes

El Barça estaria negociant amb l'Arsenal per agilitzar la sortida d'André Gomes al club londinenc. Els gunners no han fet cap oferta formal però el migcampista portuguès agrada a l'entrenador Unai Emery. Els blaugrana exigeixen uns 30 milions d'euros, però l'Arsenal no està disposat a parlar d'aquesta xifra. El València també s'ha interessat a recuperarel jugador, però el vol en qualitat de cedit i no com una compra. En aquest sentit, el Barça només escoltarà ofertes per un traspàs. L'altre jugador que també tindria un peu fora del club seria el lateral esquerre francès Lucas Digne.