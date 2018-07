L'Olot cau per la mínima contra l'Espanyol

L'Olot va disputar ahir el seu primer amistós de pretemporada contra tot un Primera com l'Espanyol en un estadi Municipal que feia goig, amb més de 2.000 espectadors que van xalar veient com els seus tenien contra les cordes el conjunt de Rubi. L'equip olotí no es va veure intimidat per la magnitud del seu rival i va tardar només deu minuts a encetar el marcador. Guzmán va provocar una falta prop de la frontal, Pedro va ser l'encarregat de penjar-la a l'àrea i Alan Baró va enviar l'esfèric al pal. Va ser el juvenil, Lluís Aspar, l'encarregat d'aprofitar el rebuig per endinsar la pilota a la porteria rival per fer el primer gol de la tarda.

Amb el resultat en contra, el conjunt de Rubi va despertar. Primer, Víctor Sánchez va avisar amb un xut llunyà que va marxar desviat de la porteria de Ginard. Dos minuts més tard, era Borja Iglesias qui ho provava, sense fortuna, des de la frontal. Per part de l'Espanyol, Melendo dirigia els atacs i s'encarregava de buscar els forats i les debilitats de la defensa olotina. De fet, va ser el jove de 20 anys qui va fer el gol de l'empat després de rebre la pilota a la banda dreta i conduir fins a la frontal per ajustar l'esfèric al pal curt del porter. El que restava de primera part va transcórrer sense cap dominador clar. Malgrat això, Alan Baró, el millor jugador olotí de la primera meitat junt amb Guzmán, va haver d'intervenir tapant dos xuts, el primer, de Melendo i, el segon, de Borja Iglesias.

La segona part va començar amb males notícies per a l'Olot, ja que Leo Baptistao va tardar dos minuts en ajustar la pilota al pal dret de la porteria de Sacrest i, d'aquesta manera, avançar l'equip visitant en el marcador. Pocs minuts després, l'Olot va respondre amb una rematada de cap d'Hèctor Simón que es va estavellar al travesser i que hauria pogut suposar el gol de l'empat. Al tram final de la represa ambdós equips van baixar el ritme i la possessió de la pilota va estar força dividida. Tot i així, va ser l'Espanyol qui va crear més ocasions de perill fins al final del matx i hauria pogut ampliar el marcador.

El partit, que va finalitzar amb victòria de l'equip visitant per 1 a 2, va servir a tots dos equips per començar a posar-se a to físicament i fer diverses provatures tàctiques. El proper amistós dels olotins serà demà al camp de L'Escala, mentre que l'Espanyol començarà dilluns la seva gira pels Estats Units.