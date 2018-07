La moto elèctrica de Salt que encadena campionats del Món

Els nous propietaris de Gas Gas, la marca Torrot, està invertint al voltant de dos milions d'euros a la fàbrica de Salt per treure al mercat una rèplica de la moto amb què estan dominant el jove mundial de l'especialitat. La idea és que les primeres unitats comercials de la Gas Gas TXE comencin aviat a arribar als seus primers compradors. Entre juliol i octubre del 2018 eren les previsions de la marca, que començarà amb 200 unitats, i ho faran amb un gran aval sota el braç: el segon títol en el Campionat del Món Elèctric consecutiu que Gas Gas va aconseguir diumenge a Bèlgica amb el francès Loris Gubian de pilot. L'any passat, en la primera edició del mundial de trial per a motos elèctriques, la marca de Salt ja va guanyar el campionat amb l'històric pilot garrotxí Marc Colomer sobre la TXE i ara, amb Colomer fent de director d'equip, Gas Gas ha revalidat el títol amb Gubian.

«Hem pogut emportar-nos el Campionat del Món lluitant amb una gran marca com és Yamaha. No hem tingut cap problema amb la moto en les dues carreres i això demostra que està més que llesta per a la producció», explica Marc Colomer sobre el desenllaç del mundial a Bèlgica en el que Loris Gubian arribava en segona posició, per darrere de Kenichi Kuroyama (Yamaha). La victòria del pilot francès a Comblain-au-Pont va acabar donant el títol a Gas Gas per davant de la firma japonesa, que no va poder superar la fiabilitat de la Gas Gas TXE, l'única moto elèctrica que s'està fabricant en sèrie, amb la col·laboració tecnològica de Torrot, que ja tenia experiència en vehicles elèctrics, i que compta amb un embragatge mecànic i un canvi de marxes de sis velocitats. «Revalidar el títol que va aconseguir en Marc Colomer l'any passat és increïble. Quan em van proposar pilotar la Gas Gas TXE en el Campionat del Món de trial elèctric vaig veure que era una oportunitat immillorable per ser campió», explica Gubian, que defineix el model elèctric com «una moto molt bona i fàcil de portar». «El millor de la TXE és que té la base d'una moto de trial de combustió, la TXT. El xassís, les suspensions, l'embragatge, el canvi... tots són iguals que a la moto de combustió. Les bateries de Torrot també funcionen a la perfecció i, per exemple, en un trial et permeten fer tota la volta completa», conclou Gubian.