Geraint Thomas conquereix París

Geraint Thomas (Sky), el gal·lès que havia ajudat Chris Froome a guanyar els últims Tour de França, va aconseguir arribar ahir, a París, amb el maillot groc de líder de la general, i assolir el graó més alt del podi parisenc, on el van acompanyar Tom Dumoulin (Sunweb) i el mateix Froome.

El ciclista noruec Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) es va emportar l'honor d'apuntar-se la victòria en l'última etapa, la que va cobrir el recorregut entre Houlles i els Camps Elisis, de 116 quilòmetres, on Thomas va rebre un merescut homenatge.

L'habitual escapada de diversos corredors va arribar fins als darrers set quilòmetres, la darrera volta al circuit per la capital francesa. El belga Yves Lampaert (Quick-Step Floors) va buscar la victòria en solitari a un quilòmetre de l'arribada, però el grup d'especialistes el va atrapar a manca de 250 metres.

La lluita a l'esprint se la va endur Kristoff, amb autoritat i per davant de l'alemany John Degenkolb (Trek-Segafredo) i el francès Arnaud Demaré (Groupama-FDJ). La festa va ser especial per a l'Sky, l'equip més fort un any més al Tour, que va acompanyar Thomas en el seu èxit.

El gal·lès ha aconseguit entrar per la porta gran dins l'elit de les voltes per etapes. El seu primer Top-10 en el trio que formen Giro, Tour i Vuelta, ha estat una victòria. Després de més de 10 etapes en el lideratge, Thomas va confirmar la sorpesa, en el grup i dins el seu propi equip, que havia començat amb Chris Froome com a triple defensor del títol i que finalment ha acabat tercer. El brindis amb xampany aquest cop va ser pel seu company, per qui es va alegrar.

L'Sky va repetir el domini dels últims set anys, trencat només el 2014, en el que la victòria va ser per a Vincenzo Nibali (Astana). La classificació per equips se la va endur el Movistar, el maillot de la muntanya va ser per al francès Julien Alaphilippe, el maillot verd a la regularitat, per a Peter Sagan, mentre que el millor jove va ser Pierre Latour i el més combatiu, l'irlandès Dan Martin.