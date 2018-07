El francès Digne deixarà el Barça per convertir-se en nou jugador de l'Everton

El lateral del Barça Lucas Digne va tornar ahir cap a Barcelona de la gira que està fent l'equip pels Estats Units per tancar els últims serrells del seu fitxatge per l'Everton. El francès, de 25 anys, va voler acomiadar-se de l'afició blaugrana a través d'un missatge al seu compte d'Instagram. «Les dues últimes temporades han sigut un somni que tenia des de ben petit. Vull donar-vos les gràcies a tots. Sobretot al club, que m'ho ha donat tot des que vaig arribar», comentava Digne. El futbolista va arribar l'any 2016 procedent del París Saint-Germain, que el tenia cedit al Roma. El francès va destacar que els seus companys són «els millors jugadors del món, persones increïbles que t'ajuden sempre. Més que un club, és una família impressionant». També va voler agrair a l'afició «que sempre està al costat de l'equip» i que li ha donat «tant suport durant aquests dos anys». Tot això sense oblidar-se de la capital catalana, que «sempre» la recordarà «pel que ha viscut i per la gent que ha sigut clau en tots els moments». Va acabar el comiat confirmant la seva marxa imminent amb «una abraçada molt forta a tots i molta sort per a la temporada».