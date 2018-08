Malcom considera que Ernesto Valverde és «l'entrenador ideal»

El brasiler Malcom, l'últim fitxatge que fins ara ha tancat el Barça, va parlar ahir, entre altres coses, d'Ernesto Valverde. El va considerar com el «tècnic ideal» després de convertir-se aquests últims dies en una figura «molt important» per a la seva integració a l'equip blaugrana.

Parlant de Valverde, va dir que «sé que és una persona molt intel·ligent. Amb el poc que he conversat amb ell, sé que és el tècnic ideal. Per a persones que no saben parlar espanyol, ell aconsegueix explicar-se amb paciència i dient el que he de fer. Això està sent molt important per poder integrar-me en el grup», reconeixia Malcom en unes declaracions facilitades pel club. El brasiler tindrà una nova oportunitat de demostrar les seves habilitats la matinada d'avui dissabte en el tercer amistós de pretemporada que disputarà el Barça. Serà a Santa Clara, Califòrnia, i contra el Milan italià.



Tot esperant Vidal

El migcampista Arturo Vidal va abandonar ahir prematurament la concentració de pretemporada del Bayern de Munic i és molt a prop de tancar la seva incorporació pel Barça. L'operació, segons informen alguns mitans, es tancaria per una xifra que rondaria els 30 milions d'euros.