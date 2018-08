Toni Espinosa torna a les pistes

Jugar a Copa Catalunya, la cinquena categoria del bàsquet estatal, amb 47 anys i compartint vestidor amb el seu propi fill de 21. Això és el que farà la temporada vinent un dels noms històrics del bàsquet gironí, Toni Espinosa. El pivot de l'Escala és el propietari d'una de les quatre samarretes que hi ha penjades del sostre del pavelló de Fontajau –les altres són les de Darryl Middleton, Noemí Jordana i Anna Carbó–, en una mostra de reconeixement a la seva llarga trajectòria ACB amb el desaparegut CB Girona (en 13 de les seves 14 temporades a l'elit). Espinosa es va retirar sent el capità de l'Akasvayu Girona ara fa 12 anys, el juny del 2006, però mai ha acabat de deixar el bàsquet. Ha fet algunes pinzellades com a entrenador, però jugar és el que sempre li ha agradat. Fora del bàsquet d'elit ha jugat una mica a l'Escala, amb el mateix sènior B del CEB Girona o una temporada amb els veterans de Girona ara fa dos anys. Ara, però, serà diferent. Als 47 anys, Toni Espinosa torna a jugar en una categoria competitiva per ajudar en el joc interior d'un bloc on, entre d'altres, hi destaca el seu fill Toni Espinosa Melián.

Amb un grup molt jove, el CEB Girona va aconseguir mantenir-se a Copa Catalunya la passada temporada superant el Samà Vilanova en el play-off per la permanència.

Ara, el club que presideix Edu Alonso i que prova de mantenir viu l'esperit del Sant Josep al mateix pavelló parroquial, ha retocat una mica l'equip, que seguirà entrenant Albert Morejón, de cara a la segona temporada. A més de Toni Espinosa, a l'equip gironí hi han arribat Isaac Valera i Albert Agustí, que estaven jugant a Lliga EBA amb Bàsquet Girona i Quart, respectivament, i Toni Carpintero, que ve del Sant Narcís. Una de les posicions a reforçar és el joc interior i aquí és on la gent del club, començant pel mateix Toni Espinosa fill, han convençut l'expivot ACB per anar un pas més enllà del que va fer el mític Dino Meneghin. El pivot italià es va arribar a enfrontar al seu fill a la Lega, el pare jugant amb Trieste i el fill (Andrea), amb Varese. Però Espinosa no jugarà contra el seu fill. Jugaran junts.

El retorn de Toni Espinosa a les pistes serà un gran epíleg a una carrera que va portar el pivot de l'Escala a jugar 177 partits a l'ACB, a més d'aconseguir un ascens a la màxima categoria amb el Canàries. Espinosa va formar part amb Jordi Puig, Sito Ribas o Joan Colomé d'un grup de joves gironins pels quals va apostar Alfred Julbe en la seva època al capdavant del Valvi. Espinosa, però, no va debutar amb Julbe perquè Joan Maria Gavaldà ja l'havia fet debutar quan era júnior en un Grup IFA-Valvi del mes de març 1989. L'any següent, ja amb Julbe, Espinosa va pujar al primer equip però no s'hi acabaria consolidant fins temporades més tard, després d'algunes cessions. Entre els seus milors rècords, la temporada que els gironins van arribar a les semifinals de la Korac amb Espinosa, Vallmajó i Darnés posant l'accent de casa.