l'equip d'ernesto valverde contra el milan (0-1), en un partit on, per part dels blaugrana, va destacar el jove migcampista del planter Riqui Puig, que va rebre elogis de tothom després de la seva actuació en l'amistós jugat als Estats Units. Un gol d'André Silva en el temps de descompte va donar la victòria als italians tot i que el Barça va ser superior i va tenir més oportunitats per marcar.