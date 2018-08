El Barça prepara la Supercopa i les sortides d'André Gomes i Yerry Mina a la Premier

L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, va treballar ahir per segona jornada seguida amb tots els jugadors que té disponibles per preparar a la Ciutat Esportiva el partit de la Supercopa d'Espanya contra el Sevilla del pròxim 12 d'agost a Tànger (Marroc). Paral·lelament, als despatxos el club s'afanyava per tancar la sortida de Yerry Mina i André Gomes a la Premier League anglesa.

El preparador va tornar a citar a la Ciutat Esportiva els dos jugadors del B que tenen moltes opcions d'instal·lar-se com a mínim en el camp d'entrenament del primer equip, com són el defensa Juan Miranda i el migcampista Riqui Puig. Mentre que el dimarts dos dels jugadors que estan treballant la seva sortida, com són el brasiler Marlon Santos i el colombià Yerry Mina, es van absentar de la feina dels seus companys. A la sessió d'ahir, el Barcelona no va voler donar cap detall sobre cap dels dos. De fet, el club està treballant intensament en les sortides de futbolistes, i especialment en el cas de Yerri Mina i el portuguès André Gomes, a causa de l'imminent tancament del mercat anglès.

Tot indica que el destí dels dos jugadors no només serà el campionat britànic, sinó que sortiran del Barça traspassats. Yerry Mina apunta a l'Everton i André Gomes, que va tornar de la gira pels Estats Units amb una lesió muscular, al West Ham de Londres.

D'una altra banda, el Barcelona està agilitzant els tràmits perquè el brasiler Philippe Coutinho obtingui la nacionalitat espanyola aviat, per així poder alliberar una plaça d'extracomunitari, que en el cas que no es concreti abans del partit de la Supercopa, Valverde es veurà en l'obligació de descartar per a la convocatòria un dels següents jugadors: el mateix Coutinho, Arturo Vidal, Malcom Filipe o Arthur Melo. A ells, també se sumen com a extracomunitaris Yerri Mina i Marlon Santos.



Wague signa per cinc anys

A banda d'això, el club català va tancar el fitxatge del senegalès Moussa Wague, que va signar ahir per les cinc properes temporades a canvi d'una quantitat propera als cinc milions d'euros. Wague, de 19 anys, és un lateral dret que ve de signar un bon Mundial i que començarà jugant amb el filial blaugrana, a Segona B.