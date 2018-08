VÍDEO | Iniesta s'estrena al Japó amb un gol sublim

L'internacional espanyol Andrés Iniesta s'ha estrenat aquest dissabte com a golejador al Vissel Kobe de la Lliga japonesa amb un gol de bella factura que ha contribuït al triomf del seu equip per 2-1.



L'exjugador del Barcelona ha obert el marcador al minut 15 després de rebre una assistència de Podolski dins l'àrea, on ha controlat la pilota per, després de donar la volta i driblar un defensa, regatejar al porter rival i xutar a porta buida.



El seu company Kyogo Furuhashi ha fet pujar el 2-0 al marcador al minut 56 i el visitant Kengo Kawamata ha marcat de penal el 2-1 definitiu.



Es tracta del tercer partit que disputa el centrecampista d'Albacete amb el seu nou equip, en els que suma dues victòries i una derrota.