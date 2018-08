L'Atlètic s'adjudica la Supercopa d'Europa davant el Reial Madrid de Lopetegui

El nou Reial Madrid de Lopetegui, ja sense Cristiano Ronaldo a bord, es va estrenar perdent el primer títol oficial en joc. La Supercopa d'Europa se la va acabar emportant l'Atlètic de Madrid, en una final plena d'alternatives que es va haver de decidir gràcies a dos grans gols dels de Simeone a la pròrroga després que els 90 minuts acabessin amb taules.

Elèctric va començar el partit, amb un ritme impropi d'aquestes alçades del calendari, que tot just s'estrena. No havia transcorregut ni el primer minut, que Diego Costa, del no-res, es va inventar una jugada que va acabar amb la pilota al fons de la porteria. L'enviament llarg el va collir amb elegància, amb un control llarg que li va servir per superar el seu marcador; va internar-se a l'àrea i allà, d'un xut potent, va superar Keylor Navas per fer pujar el 0-1 al marcador. Començava bé la final per a un Atlètic que presentava el seu onze de gala, amb el nouvingut Lemar com a titular. Un futbolista, el francès, que va fer-ho tot bé fins que va ser substituït al tram final de la segona meitat.

De mica en mica, però, el Madrid de Lopetegui va anar despertant. Sense Cristiano, però amb un onze molt reconeixible, els blancs van anar guanyant metres i no van celebrar l'empat abans perquè Oblak ho va impedir. El brillant toc de taló de Marco Asensio va trobar una excelsa resposta del porter. El que no va poder aturar va ser el cop de cap de Benzema, al minut 26. El gal finiquitava així una centrada llarga i precisa de Bale per situar les taules a l'electrònic. Se sentia incòmode l'Atlètic. El seu rival, amb la pilota als peus, apretava i s'acostava amb perill. Asensio i Bale ho van provar, però sense massa sort. El resultat no tornaria a canviar fins passat el descans.

Va ser al quart d'hora de la represa, quan Juanfran va cometre un innocent penal per mans. Sergio Ramos no va fallar des dels onze metres. Amb Modric a la gespa i el marcador favorable, el Madrid tenia la possessió, sesne generar, això sí, massa perill. Però tot no estava dit. Marcelo es va confiar en banda, el mateix Juanfran li va pispar la cartera a la banda prop de l'àrea i va iniciar una jugada ràpida que va acabar amb el 2-2, de nou obra de Diego Costa. Quedava poc i un i altre equip semblaven conformar-se amb la pròrroga.



Dues fuetades i el títol al sarró

Més sencer va encarar el temps extra l'Atlètic, que va resoldre per la via ràpida amb dos grans gols en pocs minuts. Saúl Ñíguez va engaltar una volea impossible per a Navas per signar el 2-3, poc abans que Koke, arribant des del darrere i finiquitant una bona acció col·lectiva, marqués el quart per al seu equip. La renda ja era massa àmplia i no hi va haver pas remuntada dels de Lopetegui.