L'Espanyol de Rubi estrena el seu projecte amb empat

L´Espanyol va obrir l´era Rubi amb un empat (1-1) davant el Celta d´Antonio Mohamed a Balaídos. Els locals van començar amb autoritat durant els primers vint minuts, però van veure´s igualats pels blanc-i-blaus que anaven trobant-se més còmodes a mesura que passaven els minuts. Els de Rubi van sentir-se menys oprimits per poder combinar a la zona central. I es van estirar: van llançar tres vegades a porteria en només tres minuts, amb trets de Baptistao, Darder i Piatti. Hermoso va avançar l´Espanyol abans d´arribar al descans, rematant un córner després d´un error de marcatge de Júnior Alonso. El Celta va apedaçar el seu desajust defensiu només començar la segona meitat, amb una centrada del defensa Júnior Alonso que va enverinar-se i va acabar dins la porteria de Diego López, després d´un mal rebuig del porter de l´Espanyol i que la pilota toqués el pal. El partit va obrir-se amb l´empat. L´Espanyol va aconseguir avançar metres per crear perill, com el xut de Borja Iglesias, però no hi havia res a fer.