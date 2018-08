Mor als 34 anys Tina Fuentes, plata mundial de sincronitzada

Tina Fuentes, component del millor equip espanyol de natació sincronitzada de sempre, va morir als 34 anys, víctima d'un càncer, segons ha informat la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN).



Tina, germana d'Andrea Fuentes, va ser una peça important en els èxits aconseguits per l'equip espanyol de natació sincronitzada entre 2002 i 2007, entre ells la medalla de plata a l'Europeu de 2002, la plata al Mundial de Barcelona 2003 i la plata i el bronze en Rutina Tècnica i Lliure aconseguits a Melbourne 2007.



"Tant ella com la seva germana Andrea van donar molt a un esport que Tina estimava amb passió. Era una persona molt autèntica, amb una manera de viure la vida molt especial i gaudia cada moment amb màxima intensitat", assegura la RFEN mitjançant un comunicat.



La seva germana, Andrea, li ha dedicat un emotiu vídeo a instagram (@ andreafuentes83) on es pot veure el comiat que la família i amics li han brindat.





ha acompanyat el vídeo amb aquest text: "Bon viatge germana. Et hem fet la festassa que volies. Sense drama. Compartint un bon moment. Diferent i especial com tu. Tambors, sal, pètals i foc. La lluna al màxim, el mar i la millor companyia ".