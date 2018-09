Farners 0 - Girona C 4 El derbi, per als visitants

El Girona C va guanyar fàcilment el Farners, en el primer derbi gironí d'aquesta temporada a Primera Catalana. Els gols de Miquel Poveda, Boran Minic i Aleix Feixas durant la primera part van ser suficients per demostrar la superioritat dels blanc-i-vermells, encara que el Farners no abaixés els braços i aconseguís igualar el partit a la segona part amb una millora de la defensa.