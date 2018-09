Denís Txérixev, que juga al València cedit pel Vila-real, està sent investigat per l'Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport (AEPSAD) per un presumpte ús de l'hormona del creixement. La investigació va començar perquè el pare del futbolista va dir en una entrevista que Denis, durant la seva etapa al Vila-real (2014/15 i 2016-2018), va ser injectat amb l'hormona del creixement.