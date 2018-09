Arrenca l'Uni més ambiciós

L'Spar Citylift Girona és un projecte absolutament consolidat. Campió de Lliga Femenina el 2015, habitual de les finals de lliga i copa, participant en competicions europees per quarta temporada consecutiva... Però, segurament, fins ara, cap plantilla havia generat tantes expectatives com les que ha generat la que ha construït aquest estiu Pere Puig, director esportiu del club de Fontajau, amb el retorn al bàsquet català de la històrica Laia Palau, a més de fitxatges com Shay Murphy o Bea Sánchez i el mèrit d'haver aconseguit mantenir Rosó Buch, Núria Martínez i Nadia Colhado. «Tenim un molt bon equip amb jugadores de molt talent, ho tenim tot per fer un joc alegre i aconseguir que la gent gaudeixi amb el nostre bàsquet i s'il·lusioni», explicava ahir Rosó Buch, que, a punt d'encetar la seva tercera temporada a Girona, és la capitana d'una plantilla que, per noms, qualitat i profunditat de banqueta, està clarament per sobre de la que tenia l'Uni quan es va proclamar campió de Lliga l'any 2015 per primera, i única, vegada en la seva història.

Les expectatives són altes. Segurament massa, a parer d'un Èric Surís que als seus 36 anys comença la seva tercera temporada consecutiva a la banqueta, i que ahir deixava clar que no veu més pressió al voltant de l'equip que en les dues temporades anteriors: «La pressió ens la posem nosaltres mateixos, sempre existeix i és alta; però també crec que tots els equips de la lliga s'han reforçat bé i tenen projectes ambiciosos». Surís va recordar que «l'Avenida ha guanyat tots els títols a nivell estatal dels últims anys i manté el bloc; el València arriba a la categoria amb un gran equip; i altres, com Cadi o Gernika, han fet passes endavant».

És habitual, gairebé inevitable, que a l'entorn del bàsquet es cregui que Salamanca i Girona seran sempre els protagonistes de les finals. Encara més ara, després de com s'ha reforçat l'Uni, però ahir Èric Surís va voler recordar que «crec que no estem encara en cap final. Sí. Una, la de la Lliga Catalana; primer ens centrarem en la Lliga Catalana, després en la Supercopa, l'Open Day i així anar fent dia a dia». Èric Surís no vol córrer i, de fet, tampoc pot mirar ara mateix més enllà perquè encara trigarà una setmana a tenir la plantilla complerta. Ahir va entrenar amb cinc jugadores del primer equip –Roso Buch, Helema Oma, Nadia Colhado, Julia Reisingerova i Núria Martínez, que avui ja no hi serà perquè marxa a jugar l'Europeu de 3x3–; mentre que Shay Murphy i Keisha Hampton arribaran la setmana vinent; i Laia Palau i Bea Sánchez, a l'octubre, quan acabi el Mundial. I a falta de jugadores del primer equip: la il·lusió de les joves. Ahir, Núria Bagaria, Aina Martín, Belén González i Helena Condom, del GEiEG de Copa Catalunya; i Laia Moya i Júlia Soler, del júnior, van entrenar amb les grans.