L'Olot guanya a l'últim sospir gràcias a un gol de Marc Nierga

L'Olot es manté ferm en el seu propòsit de meravellar en la primera temporada amb Raúl Garrido a la banqueta des del principi. Contra el Conquense, que encara no havia perdut, els olotins van saber sumar tres punts que confirmen la seva bonica arrancada (0-1), tot i jugar sobre un terreny de joc on la pilota va patir per agafar velocitat, a causa de les pluges.

Un gol de Marc Nierga en el minut 89, aprofitant una segona jugada després d'un servei de falta executat per Hèctor Simon, va ser suficient per desfermar l'alegria d'un bloc que podria acabar la jornada en zona de play-off d'ascens gràcies als 8 punts acumulats dels 12 possibles.

El partit, marcat per la igualtat, podia haver-se decantat per qualsevol dels dos costats. Durant la primera part, el conjunt entrenat per Raúl Garrido va estar molt ordenat sobre al terreny de joc, sobretot en defensa on, tot i el domini del conjunt local, no el van deixar gaudir de gaires ocasions.

L'ocasió més clara per als de la Garrotxa arribava passada la mitja hora de joc. Una falta executada per Héctor va fer que el porter local, Puig, gairabé se la introduís a dins. La rèplica manxega va arribar al fil del descans, amb una galopada del català Agi, que amb un xut molt potent va estar a punt d'avançar els seus.

A la segona meitat es van seguir alternant les ocasions, en un partit que seguia estant molt igualat i que semblava que es decidiria en un petit detall.

El davanter local Jorge Fernández va intentar obrir el marcador en dues ocasions en els primers compassos de segon temps, però els dos xuts van sortir desviats. Després, seria l'Olot que ho provaria per mitjà d'Alfredo, amb un xut que Puig va desviar a córner, i Carles Mas, amb una rematada de cap.

Però la fortuna, capritxosa amb aquell que la desitja, va caure a les mans d'un Olot més fort i poderós que mai. Marc Nierga, que havia entrat al terreny de joc al minut 78 substituint Alfredo, va ser el més llest i va aprofitar una segona jugada després d'una falta lateral servida per Héctor que avançava els de Garrido en l'últim minut de partit.

Els tres minuts d'afegit van ser de total patiment, que es va desfermar amb eufòria quan l'àrbitre va xiular el final del partit. L'Olot continua sense perdre i se situa, provisonalment, segon.