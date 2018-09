La golfista Celia Barquín és assassinada en un camp de golf als Estats Units

La golfista càntabra Celia Barquín Arozamena, de 22 anys, va ser trobada ahir sense vida en un camp de golf de la localitat nord-americana d'Ames, a l'estat d'Iowa. Segons van informar les autoritats locals que estan estudiant el cas, s'està investigant un home com a pressumpte assassí.

La policia d'Ames va explicar, mitjançant un comunicat, que van rebre l'avís d'una circumstància sospitosa a les 10.24 hores del dilluns. Un grup de golfistes havia localitzat una bossa «sense ningú a prop», cosa que va dur els agents a pentinar la zona per treure'n alguna cosa en clar. Els policies en qüestió van trobar un cadàver «a certa distància» i les primeres investigacions van permetre confirmar que aquesta persona, identificada com a Celia Barquín, havia estat «atacada». Es va detenir un sospitós; es tracta de Collin Daniel Richards, de també 22 anys, per un presumpte delicte d'assassinat.

La golfista estudiava actualment a la Universitat Estatal d'Iowa i era una de les promeses del golf espanyol. Aquest 2018 havia aconseguit victòries en torneigs com el Big 12 Women's Championship i el Campionat d'Europa Individual femení.