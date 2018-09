L'Olot disputarà un partit solidari a favor de la Fundació Integra

El proper dimecres, 3 d'octubre, la Unió Esportiva Olot s'enfrontarà al Canet Rosselló FC en un partit benèfic. Tota la recaptació que s'aconsegueixi anirà destinada a la Fundació Integra, una associació olotina que enguany celebra mig segle de vida. Les entrades costaran 5 euros i totes les parts implicades, tant el club com també la fundació, esperen que el Municipal presenti el millor aspecte possible.

La Sala Gussinyer de l'Ajuntament de Olot va ser l'escenari ahir de l'acte de presentació d'aquest partit. Va comptar amb la presència dels representants del consistori (Pep Berga), del club olotí (el president Joan Agustí) i també d'Integra (Núria Fité). Berga va parlar d'una «gran iniciativa», tot recordant que l'Olot sempre ha estat al costat de la fundació. «Des dels primers anys de la seva creació, han estat diversos els partits que s'han organitzat per recaptar fonts i aprofitarem el matx del proper dimecres per recordar totes les entitats que hi han participat», afegia. S'hi sumava Joan Agustí. «Nosaltres també som una mica Integra. Estem molt a prop d'ells. És una organització que fa una feina extraordinària i que si no existís s'hauria d'inventar». Va explicar el president que s'havia escollit el Canet Rosselló francès com a rival perquè «són uns altres catalans». «Vam creure que havíem d'apel·lar a l'originalitat i buscar alguna cosa que estigués a prop del sentiment del nostre país», argumentava.

Va tancar l'acte Núria Fité, gerent d'Integra. «Els socis de l'Olot poden estar orgullosos dels valors d'aquest club, que sempre s'ha mantingut al nostre costat. El partit serà un reconeixement a una entitat que ha sumat molt en el nostre projecte».