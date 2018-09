La Federació aconsella que el Palamós torni a engegar el procés electoral

La gestora del Palamós CF va decidir fa uns dies posar el fre de mà, aturar el procés electoral i demanar assessorament a la Federació Catalana de Futbol (FCF) i al cap de la Representació Territorial de l'Esport a Girona, Josep Pujols. I ahir divendres, l'òrgan que presideix Toni Heras en va obtenir els primers resultats. En resum, caldrà engegar novament el procés electoral però seguint fil per randa un full de ruta que la FCF ha mostrat a l'actual govern en funcions del degà del futbol català.

El secretari de la junta gestora, Josep Maria Guzmán, va explicar que ambdues reunions «han estat molt positives i han anat molt bé». Segons Guzmán, «la Federació ens ha aconsellat tornar a començar el procés electoral, que la junta gestora gestioni el dia a dia del club i que anomenem una junta electoral que porti a terme les eleccions».

Dijous que ve l'Ajuntament de Palamós ha convocat totes les parts implicades (l'anterior junta de Joan Pau Pérez, el grup Junts pel degà encapçalat per Patxi Otamendi i la gestora) per fer una reunió a quatre bandes i deixar el nou procés perfilat. Guzmán va afegir que «la gestora està legitimada per convocar les pròximes eleccions i tenim tot el suport de la FCF i també de Pujols».