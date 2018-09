Umtiti, baixa contra l'Athletic

El Barcelona rep avui l'Athletic Club (16.15) amb el propòsit de reprendre el camí del triomf després de cedir els cinc primers punts de la temporada a la Lliga Santander les dues últimes jornades i mantenir-se en el lideratge imposant-se a un conjunt basc també decaigut pel cop de l'última jornada a San Mamés contra el Vila-real (0-3). Haver aguantat la primera plaça malgrat deixar-se cinc punts pel camí és el consol que queda al conjunt blaugrana després de la mala imatge oferta contra el Girona (2-2), al Camp Nou, i el Leganés (2-1), a Butarque.

La falta d'ambició per dominar dos partits en els quals es va avançar per 1-0, la fragilitat defensiva i la poca capacitat de reacció que ha exhibit l'equip semblen preocupants. El Barça necessita rehabilitar-se no només guanyant l'Athletic avui sinó oferint una actuació convincent per aclarir alguns dubtes. Per a això, el tècnic del conjunt blaugrana, Ernesto Valverde, abandonarà les rotacions que tan mal resultat li han donat en les dues últimes jornades i recuperarà el seu onze de gala, a excepció del defensa francès Samuel Umtiti, baixa per una lesió al genoll esquerre. El seu lloc a l'eix de la defensa segurament l'ocuparà el seu compatriota Clément Lenglet, després de complir contra el Leganés un partit de sanció per la seva expulsió contra el Girona.