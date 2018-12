ETG Racing aposta per Yamaha per intentar ser campió amb Xavi Pinsach

La segona posició final del pilot de Porqueres Xavi Pinsach en la categoria reina del Campionat d'Espanya de Velocitat, SuperStock 1000, és considerada com «un gran èxit» per part dels responsables de l'escuderia gironina ETG Racing. «Estem molt contents, jo sempre dic que el segon és el primer que perd, però en el nostre cas el segon lloc ha estat un gran èxit perquè ho hem aconseguit lluitant contra motos que eren d'equips oficials de Yamaha, BMW, Kawasaki o Ducati», explica el director d'ETG Racing, Joan Moncanut, que, tot i així, de cara a la propera temporada apostarà conjuntament amb Pinsach i amb el director tècnic de l'escuderia, Albert Torras, per canviar de marca de moto. Aquest any, Pinsach ha quedat subcampió d'Espanya de Superstock 1.000 amb Kawasaki i el proper curs intentarà lluitar pel títol pilotant una Yamaha. L'altra novetat és que, l'any vinent, ETG Racing també canviarà de marca de pneumàtics i correrà amb gomes Dunlop.

En els dos casos, tant la Kawasaki com la Yamaha seran privades, ETG Racing les compra, i estaran preparades amb la intervenció dels alumnes del grau de mecànica de competició de l'Escola Tècnica Girona. «El nostre valor afegit és que això és una escola», recorda Moncanut, que destaca que competeixen contra equips oficials de Yamaha, Kawasaki, BMW o Ducati «amb molt més pressupost que nosaltres i hem acabat segons amb bastants punts de marge sobre el tercer (Alejandro Medina)».

La victòria final en el campionat de SuperStock 1.000 va ser per al veterà Carmelo Morales (BMW), que, amb gairebé 40 anys, aconseguia un nou èxit en el seu palmarès guanyant un campionat que, per a molts, és el millor estatal de 1.000 del món. La propera temporada, en la qual no hi haurà campionat d'Europa de 1.000 c.c, el Superstock 1.000 del Campionat d'Espanya de Velocitat encara serà més competitiu i, conjuntament amb el campionat anglès, la gran referència de la velocitat després del Mundial (Moto 3, Moto2 i MotoGP) i del mundial de Superbikes.

Abans de córrer a Jérez, on va assegurar-se el subcampionat d'aquest 2018 i quan encara el canvi de moto no estava sobre la taula, Xavi Pinsach ja estava convençut que tard o d'hora seria campió d'Espanya de SuperStock 1.000 amb ETG Racing com, l'any 2015, ho va ser de Superstock 600. «Ara el més important és acabar bé aquest any a Jerez, si pot ser guanyant, i de cara a l'any vinent m'agradaria seguir i intentar guanyar el títol perquè ser campió d'Espanya de 1.000 seria molt bo, tant per a mi com per a l'equip; i segur que ho acabarem aconseguint», explicava Pinsach en una entrevista amb Diari de Girona en la qual elogiava el sistema dual de formació i competició que posen en pràctica l'Escola Tècnica Girona i ETG Racing. «L'equip des de fora es veu molt professional, una persona que no estigui dins del món de les motos, si es posés davant del nostre box, no sabria veure diferències amb els boxs dels altres; segur que no podria distingir entre quin equip té mecànics professionals i quin, estudiants».