El central del Barça, Gerard Piqué, propietari del grup empresarial, Kosmos, és el principal candidat per fer-se amb la propietat del FC Andorr de Primera Catalana aprofitant l'aprovació de la nova Llei de l'Esport, segons una informació publicada ajor pel «Diari d'Andorra». L'objectiu de l'entitat presidida per Albert Ferré és liquidar el deute actual de 200.000 euros i ara l'empresa de Gerard Piqué, assumiria aquesta quantitat amb un projecte per anar pujant categories.