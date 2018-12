Ple a fontajau en el partit de diumenge contra l'Avenida

Aquest cop, Girona veu opcions que l'Spar Citylift Girona pugui acabar amb el seu malefici amb el Perfumerías Avenida. Els aficionats gironins al bàsquet respondran i s'espera que Fontajau presenti una gran entrada diumenge al vespre. (20.00) Ahir al matí, el club va anunciar que s'obrirà la grada jove, tancada des de fa anys amb ben poques excepcions, i que només queden 330 entrades a la venda. Amb la grada jove el pavelló de Fontajau té un capacitat per sobre dels cinc milers d'espectadors i, al ritme actual, des de l'Spar Citylift Girona s'estima que diumenge es poden superar els 4.200 aficionats que hi havia en el segon partit de la final de la temporada passada. El partit també es podrà seguir en directe per Teledeporte.